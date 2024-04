Biker cade in uno sterrato sull’Etna: soccorso da elicottero del 118

Nel Catanese

L'uomo ha riportato diversi traumi

Un biker che era caduto in uno sterrato di contrada Porcaria, territorio del Comune di Nicolosi sul versante Sud dell’Etna, riportando diversi traumi è stato soccorso e trasportato prima in ambulanza e poi con un elicottero del 118 in ospedale. Sul posto sono intervenuti tecnici Soccorso alpino e speleologico Siciliano, militari del Sagf della Guardia di finanza e agenti della Polizia municipale di Nicolosi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA