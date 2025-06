Biker si infortuna a Pizzo Manolfo: un amico chiama i soccorsi

Palermo

L'uomo, un palermitano di 53 anni, era in compagnia di un altro biker quando ha perso l'equilibrio ed è finito tra le rocce

Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione stamattina a Pizzo Manolfo (Palermo) per soccorrere un biker che si era infortunato. L’uomo, un palermitano di 53 anni, stava percorrendo con un amico la strada sterrata sulla sommità della montagna che sovrasta Tommaso Natale e si estende verso Bellolampo quando, per cause in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio sbattendo violentemente contro le rocce e procurandosi sospette fratture al femore, al bacino e alle costole.