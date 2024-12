Bimba di 11 anni arriva da sola a Lampedusa: è scampata al naufragio del barcone su cui viaggiava

immigrazione

Originaria della Sierra Leone ha raccontato di essere partita con altre 44 persone da Sfax in Tunisia

Una bambina di 11 anni è arrivata da sola a Lampedusa su una barca. A soccorrere il barchino partito da Sfax, in Tunisia, il giorno dell’Immacolata sono stati gli operatori della Ong Trotamar III che hanno sbarcato la bambina, all’alba, al molo commerciale dell’isola.La piccola migrante, da quello che i soccorritori sono riusciti a capire, è originaria di Sierra Leone. Non è chiaro al momento perché fosse sola sul barchino intercettato. E’ stata salvata al largo di Lampedusa dal veliero Trotamar III e sarebbe l’unica sopravvissuta del naufragio di una barca in metallo verificatosi tre giorni fa. In 45 erano partiti da Sfax, in Tunisia. La barca, secondo il racconto fatto della bimba ai soccorritori, è affondata a causa di una tempesta. La piccola, unica sopravvissuta, è stata recuperata in mare dal veliero della ong Compass collective, che era in zona per un altro intervento, alle 3.20 della notte. La naufraga si teneva a galla grazie a una camera d’aria e a un giubbotto di salvataggio. E’ giunta a Lampedusa alle 6.

