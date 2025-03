Bimba di due anni trasportata con urgenza da Messina a Roma con un volo dell’Aeronautica

Salute

Una bimba di due anni in pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza da Catania a Roma con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola, in gravissime condizioni di salute e ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria G. Martino di Messina, necessitava di cure specialistiche immediate. Il trasferimento con il velivolo dell’Aeronautica Militare si è reso necessario per consentirle di raggiungere l’Ospedale Bambino Gesù di Roma.