Bimbo azzannato al volto da due cani nel Palermitano: aiutato da un residente

Animali

E' stato un residente di via Navarra, a Termini Imerese, a strappare il piccolo, ferito ma non grave, ai due animali

Un bimbo è stato azzannato da due cani a Termini Imerese (Palermo), in via Navarra, ferendolo al volto. Per fortuna è intervenuto un residente che è riuscito a mettere in salvo il bimbo e allontanare i due animali. Il piccolo è stato portato prima all’ospedale Cimino di Termini Imerese e poi all’ospedale dei Bambini di Palermo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della polizia e quelli della municipale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA