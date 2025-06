Bimbo di 7 anni cade dalla bici e si ferisce gravemente

Caltanissetta

Il piccolo ha battuto la testa. E' stato portato prima al Sant'Elia e poi è stato trasferito al Di Cristina di Palermo

E’ in gravi condizioni un bimbo di 7 anni di origini marocchine, residente a Caltanissetta, arrivato ieri sera all’ospedale Sant’Elia con traumi al volto e al torace. Il bimbo era in bicicletta quando è caduto battendo violentemente a terra. E’ stata la mamma a portarlo subito al pronto soccorso dove è emersa la gravità dei traumi riportati. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato e intubato, è stato trasportato all’ospedale Di Cristina di Palermo in elisoccorso insieme alla mamma, accompagnato dal medico anestesista e il personale paramedico di bordo. Il piccolo è in prognosi riservata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA