Bimbo morto travolto da una porta di calcio a Carini, processo per il sindaco e per il vicesindaco

il provvedimento

La tragedia tre anni fa dove perse la vita il piccolo Gabriele

Il gup di Palermo Carmen Salustro ha rinviato a giudizio, su richiesta del pm Alfredo Gagliardi, il sindaco di Carini Giovì Monteleone e il vicesindaco Salvatore Badalamenti per la morte nel 2021 di Gabriele Conigliaro, il bambino di 12 anni rimasto travolto da una porta del campo di calcetto all’Interno del parco giochi comunale di contrada Sofia.

L’accusa è di omicidio colposo in concorso. Il sindaco è difeso dall’avvocato Andrea Crescimanno il vicesindaco dall’avvocato Alessandro Gambino.

La famiglia del piccolo costituita parte civile è assistita dall’avvocato Francesca Cellura.