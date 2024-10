Bimbo rischia la vita, l’Aeronautica Militare lo porta da Catania a Roma

il caso

Il volo organizzato dalla Prefettura

La Prefettura di Catania ha coordinato con successo il trasporto sanitario urgente di un bambino in imminente pericolo di vita dall’Arnas Garibaldi all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo ha reso noto l’ufficio del Governo di Catania. Il bambino, affetto da grave patologia congenita, per le sue complesse condizioni di salute necessitava di urgenti cure specialistiche presso la struttura sanitaria della capitale, ma non poteva essere trasportato con voli civili.