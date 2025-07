Bird strike all’aeroporto di Palermo: il volo per Milano colpisce un gabbiano in decollo e non parte

LA DISAVVENTURA

Caso di bird strike nello scalo Falcone Borsellino di Palermo: il volo da Palermo a Milano Linate delle 12.45, della Ita Airways, in fase di decollo ha colpito un gabbiano. L’aereo non è partito e il volo è stato cancellato. Disagi per i passeggeri che sono scesi dall’aereo e hanno atteso di essere riprotetti su un altro aereo.

