Blitz a Palermo, alleanza con i “cugini” calabresi per gestire traffico della droga e per il dark web

Indagini

L'operazione della Dda di Palermo ha portato al fermo e all'arresto 181 persone, tra boss e gregari dei principali clan palermitani

C’è l’asse mafia-‘ndrangheta al centro dell’inchiesta della Dda di Palermo che ieri ha portato al fermo e all’arresto di 181 boss, estortori e gregari dei principali mandamenti mafiosi del capoluogo e della provincia. Dalle indagini è emerso che, oltre ad aver stretto una alleanza solida con i «cugini» calabresi per l’organizzazione del traffico di droga, attraverso Emanuele Cosentino, affiliato al clan di ‘ndrangheta Bellocco, e finito tra gli indagati dei pm palermitani, i padrini di Cosa nostra utilizzerebbero le “competenze informatiche” della mafia calabrese nel dark weeb, per l’acquisto di armi, e nelle tecnologie necessarie a schermare i cellulari e renderli non intercettabili.