Blitz antimafia a Catania, comandante generale dei carabinieri: «Impegno per colpire storici sodalizi criminali»

L'Arma

Così Salvatore Luongo, al termine dell’operazione che ha portato all'emissione di 19 provvedimenti restrittivi e al sequestro preventivo di beni per 300mila euro

«Mi congratulo, ancora una volta e con vero piacere, con le donne e gli uomini che hanno partecipato a quest’importante esecuzione per la loro dedizione e il coraggio dimostrati soprattutto nel corso delle indagini. Il loro diuturno lavoro rappresenta un vero valore aggiunto nella lotta contro le mafie». Lo ha dichiarato il comandante generale dell’arma dei carabinieri Salvatore Luongo, al termine dell’operazione, condotta oggi dai carabinieri del Ros, supportati dai colleghi delle diverse articolazioni dell’Arma, che hanno eseguito 19 provvedimenti restrittivi e un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di 300.000 euro.Il vertice dell’Arma ha manifestato la propria soddisfazione con una telefonata ai Comandanti del Ros e del provinciale di Catania.«L’impegno e la professionalità dei militari hanno consentito di infliggere un duro colpo a storici sodalizi criminali, confermando ancora una volta il ruolo fondamentale dell’Arma nella difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini – ha detto Luongo -. Infine, i complimenti miei personali e di tutti i Carabinieri d’Italia alla Magistratura, a cui va anche la nostra sincera gratitudine, per il costante sostegno e la proficua collaborazione, elementi imprescindibili per il successo di operazioni di tale portata».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA