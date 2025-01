Blitz antimafia a Palermo: 19 arresti, tornano in carcere anche alcuni boss corleonesi che erano stati rimessi in libertà

L'OPERAZIONE

Alcuni degli indagati, dopo aver scontati la detenzione, volevano riprendere il controllo delle attività criminali nei loro mandamenti

Blitz antimafia a Palermo dove gli agenti della squadra mobile e del Sisco hanno eseguito un’ordinanza cautelare della dda di Palermo, diretta dal procuratore Maurizio de Lucia, nei confronti di 19 indagati, di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata, intestazione fittizia di beni ed altri reati connessi.

L’operazione si inserisce in più vasto contesto investigativo avviato con il coordinamento della Dda sul territorio mandamentale Uditore-Passo di Rigano a Palermo ed ha coinvolto, tra i destinatari del provvedimento cautelare, i boss dell’ala corleonese di Cosa Nostra, alcuni dei quali erano stati scarcerati.

«In particolare nel corso di questa indagine è emersa la volontà di alcuni indagati, dopo un aver scontato un periodo di detenzione, di consolidare le posizioni di potere anche attraverso il controllo e la gestione, all’interno dell’area mandamentale, delle attività produttive legate in particolar modo al settore dell’edilizia», affermano gli investigatori.

Scarcerati eccellenti

Tra i 19 arrestati a Palermo nell’operazione antimafia della Polizia c’è anche il boss Franco Bonura che dopo essere stato scarcerato sarebbe «risultato particolarmente attivo nella riorganizzazione di una rete relazionale qualificata allo scopo di ribadire la propria forza ed ingerenza, ma anche al fine di condividere i vantaggi economici delle citate iniziative imprenditoriali». Insieme a Bonura sono stati arrestati anche Agostino Sansone e Girolamo Buscemi. Fanno tutti parte dell’elenco degli scarcerati eccellenti di cosa nostra.

Nel corso dell’inchiesta coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Giovanni Antoci della direzione distrettuale antimafia sono stati documentati «sporadici incontri presso locali per allacciare e consolidare relazioni con esponenti siciliani della vita politica e imprenditoriale. Incontri che si svolgevano anche in un fondo agricolo nell’area di Passo di Rigano».

L’organizzazione controllava le attività produttive nel settore edilizio, favorendo le imprese collegate a imprenditori sodali oggetto dell’attuale misura cautelare. Sotto sequestro anche la discoteca Notr3, dove nel dicembre di due anni fa dove fu assassinato Lino Celesia al culmine di una lite. Il locale sarebbe riconducibile, secondo gli investigatori, ai Sansone.

Tutti i nomi

Ecco i nomi degli indagati nell’operazione antimafia a Palermo. In carcere sono finiti i palermitani Girolamo Buscemi, 72 anni, Agostino Sansone; 76 anni, Franco Bonura; 82 anni, Eugenio Avellino; 58 anni, Gaetano Manlio Porretto; 69 anni, Dario Avellino; 29 anni, Giacomo Avellino; 63 anni, Giovanni Buscemi; 66 anni, Giuseppe Costa, 60 anni, Alessandro Costa; 40 anni, Giuseppe Sansone; 76 anni, Giusto Catania 42 anni, Domenico Salerno; 52 anni, Gaspare Penna 55 anni, Angelo Rosario Parisi, 69 anni, Roberto Sansone; 41 anni, e il romano Mauro Pace, 75 anni. Ai domiciliari Antonino Buscemi, 71 anni, Michele Spataro 70 anni.