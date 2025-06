Blitz Cerbero: «Hanno scassato “Mentina”», le intercettazioni della guerra nel clan

Mafia

«Hanno scassato “Mentina”». Le tensioni all’interno della famiglia (non solo in termini mafiosi) dei Cursoti Milanesi erano fortissime nella primavera di 3 anni fa. Le indagini che venerdì sono culminate con il blitz Cerbero permettono di seguire in diretta un’escalation di violenza inaudita. Con pestaggi e sparatorie fra le due fazioni: da una parte Giuseppe Agatino Ardizzone per la corrente di Carmelo Distefano “pasta ca sassa” e dall’altra i fratelli Alfio e Giuseppe Licciardello che portavano in eredità il vessillo del nonno Saretto “u furasteri” Pitarà morto, per cause naturali, nel 2020.Aprile 2022 diventa di fuoco. Carmelo Tiralongo, coinvolto nell’operazione della Dda, è vittima di un pestaggio da parte del gruppo di Ardizzone. Quest’ultimo infatti chiama al sodale Anthony Scalia (“u fenicottero”) dicendo di avvertire una persona rimasta ignota di «non uscire di casa» poiché avevano picchiato a Tiralongo e aveva paura che potessero esserci reazioni. E infatti ci sono. Alfio Licciardello spara colpi di fucilie – come già raccontato nell’edizione di ieri del giornale – contro il negozio del padre dei fratelli Strano, anche loro arrestati venerdì nell’inchiesta della Dda.