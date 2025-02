Blitz contro gli abusivi al Faro Biscari: via gazebo e multe ai paninari

Catania

La Polizia di Stato ha coordinato un’articolata attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale, nella zona del faro Biscari, a Catania, nell’ambito delle incessanti azioni di controllo portate avanti in tutto il territorio cittadino a garanzia della legalità e delle attività commerciali che rispettano le regole.

Il blitz ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania e gli operatori della sezione “Annona” della Polizia Locale che hanno verificato licenze e autorizzazioni amministrative dei venditori ambulanti e dei relativi mezzi parcheggiati nel parcheggio del faro Biscari, già oggetto di numerosi controlli svolti negli ultimi mesi.

I poliziotti hanno avuto modo di constatare la presenza di quattro gazebo, installati in modo abusivo nelle immediate vicinanze di food track destinati alla vendita di panini e bevande. Non solo, nel piazzale sono stati trovati boiler per l’acqua e altre strutture in ferro, alcune danneggiate e, quindi, pure pericolose, piazzate abusivamente in un’area demaniale e in una zona particolarmente frequentata visti i passaggi di pedoni e ciclisti. Per liberare l’area dalle installazioni abusive, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dei tecnici del Comune di Catania con operai specializzati che hanno curato le fasi di rimozione delle strutture in ferro, in parte sequestrate e in parte rimosse dai soggetti che le avevano collocate senza autorizzazione.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso e gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto anche a compiere alcuni accertamenti sui mezzi presenti nel piazzale. Un camioncino per la vendita di gelati e due food track sono risultati privi della necessaria copertura assicurativa e della revisione periodica e, pertanto, sono stati sequestrati. I proprietari sono stati tutti sanzionati complessivamente per 5 mila euro per aver occupato abusivamente il suolo pubblico e per aver parcheggiato in luogo pubblico camion privi di copertura assicurativa e revisione.