Blitz “Mercurio”, il sindaco di Ramacca fa un passo indietro e si dimette

Nel Catanese

Nunzio Vitale, arrestato per voto di scambio politico-mafioso, ha preso atto del provvedimento di sospensione della carica emesso a seguito della misura cautelare.

Il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, si è dimesso. La decisione è stata comunicata con una lettera al Prefetto Maria Carmela Librizzi, al vicesindaco e al presidente del consiglio comunale. Vitale, arrestato per voto di scambio politico-mafioso nell’ambito dell’operazione Mercurio, ha fatto il passo indietro prendendo atto del provvedimento di sospensione della carica emesso a seguito della misura cautelare. Una scelta doverosa anche per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione politica e potersi difendere nelle sedi giudiziarie competenti con serenità. Vitale, difeso dall’avvocato Maria Licata, ribadendo la piena fiducia nell’operato della magistratura ha già chiesto di poter essere interrogato dal pm per poter chiarire la sua posizione in merito alla ricostruzione investigativa. Inoltre la difesa proporrà ricorso al Riesame.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA