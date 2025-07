Blitz Naumachia, gli “stipendi” da 2.500 euro al mese per le mogli dei fratelli Nizza: nuove misure cautelari

MAFIA

Le due avrebbero avuto il denaro, «proveniente da attività delittuose, come forma di sostegno e dimostrazione di forza»

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito, nell’ambito dell’operazione Naumachia contro il clan Nizza, un’ordinanza cautelare nei confronti di altre quattro persone: due agli arresti domiciliari, un obbligo di dimora e uno di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I quattro sono indagati per ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine dei carabinieri ha già consentito eseguire, il 10 luglio scorso, una misura cautelare per 38 indagati: 37 in carcere e una ai domiciliari. L’inchiesta avrebbe fatto emergere «l’esistenza di un sistema organizzato e stabile, volto alla gestione delle risorse economiche del clan, mediante l’erogazione sistematica di somme di denaro – i cosiddetti “stipendi” – alle famiglie dei sodali detenuti, con l’obiettivo di mantenere saldo il legame con l’organizzazione e prevenire eventuali collaborazioni con la giustizia».

La Dda, in particolare, contesta a Ivana Maugeri e Francesca Mirabella, destinatarie del provvedimento di oggi, «rispettivamente mogli dei fratelli Salvatore e Daniele Nizza, di avere ricevuto somme mensili fino a 2.500 euro provenienti da attività delittuose, come forma di sostegno a dimostrazione della forza organizzativa e della coesione interna del sodalizio». Nei confronti di Maugeri e Mirabella, il gip ha ritenuto congruo applicare, «alla la prima, l’obbligo di dimora con rientro notturno e alla seconda l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria».