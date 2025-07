Blitz Naumachia: la truffa con i soldi falsi ai trafficanti calabresi, un latitante preso

MAFIA CATANIA

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La prima notizia è che Benedetto (all’anagrafe Benito) Pastura si è costituito. Quindi all’appello dell’operazione “Naumachia” – scattata giovedì mattina – manca all’appello solo un indagato.Pastura è un volto noto della cerchia dei Nizza: l’ultima volta era stato arrestato nel blitz “Stella Cadente” che riguardava proprio lo spaccio all’ombra delle dimore di Daniele e Salvatore Nizza, entrambi in carcere da tempo. La figura centrale dell’inchiesta di due giorni fa è invece il fratello Giovanni, che dal carcere e attraverso la moglie riusciva a fare da regista agli affari del clan Santapaola-Ercolano. E inoltre riusciva a far sentire forte la sua presenza, nonostante la detenzione, anche attraverso manifestazione di potere come quella dello stendardo con vergato il suo nomignolo “Banana” issato sulla candelora dei pescivendoli durante la festa di Sant’Agata di tre anni fa. Ma è stato raggiunto dalla misura anche il figlio di Nizza, Natalino, che era già in carcere per l’accusa (ammessa) di essere stato il mandante dell’omicidio di Enzo Timonieri nel 2021.