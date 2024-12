Blitz “Sugar”, chiesta condanna per sette spacciatori

Nel Trapanese

Due gruppi criminali avrebbero gestito le rispettive piazze di spaccio entrambe nel quartiere popolare di "Mazara 2"

La condanna di sette presunti spacciatori di droga rimasti coinvolti nell’operazione della Guardia di finanza «Sugar», con cui l’1 dicembre 2022 le Fiamme Gialle sgominarono, a Mazara del Vallo (Tp), due organizzazioni criminali accusate di gestire altrettante piazze di spaccio, è stata invocata dal pm della Dda Federica La Chioma.

Imputati, davanti il Tribunale di Marsala, sono Cristian Vito Peraino, di 36 anni, di Marsala, Francesca Nadia Barbera, di 37, Pietro Cannavò, di 41, Paola Perniciaro, di 26, Clara Policardo, di 73, Francesca Pizzo, di 26, tutti di Mazara del Vallo, come pure il romeno Stefan Daniel Mihaescu, di 29.