Bloccano ponte Umbertino con auto, moto e fuochi d’artificio per il funerale di un amico

Siracusa

Il corteo è proseguito a suon di clacson per le vie del centro storico con non pochi disagi per gli automobilisti

Almeno duecento persone a piedi e in scooter hanno bloccato oggi pomeriggio il ponte Umbertino, ingresso del centro storico di Ortigia, per ricordare un giovane scomparso pochi giorni fa dopo mesi di agonia. Dopo aver celebrato il funerale, in una chiesa alla periferia nord di Siracusa, gli amici hanno deciso di recarsi nel centro storico: un corteo, che esponeva palloncini bianchi e blu a formare un grande rosario e uno striscione in ricordo del giovane, ha attraversato il ponte mentre dall’altra parte si trovava il carro funebre con decine di scooter attorno. Dal ponte sono stati sparati anche i fuochi d’artificio per diversi minuti. Il corteo di auto e moto è proseguito a suon di clacson per le vie del centro storico. Traffico in tilt e automobilisti fermi in fila increduli per quanto stava avvenendo. La polizia sta indagando.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA