Blu tongue, brucellosi, tubercolosi: arrivano i contributi per gli allevatori siciliani

Il bando

L'avviso pubblico dell’assessorato regionale all’Agricoltura è rivolto a chi lamenta la mortalità e l'obbligo di abbattimento dei numerosi capi o il decremento della produzione da latte

Pubblicato dall’assessorato regionale all’Agricoltura un avviso pubblico rivolto agli allevatori che lamentano la mortalità e l’obbligo di abbattimento dei numerosi capi o il decremento della produzione da latte a causa da infezione da blu tongue e focolai di brucellosi e tubercolosi. Il bando è stato pubblicato a seguito di una norma proposta dal deputato regionale Ignazio Abbate (Dc), concordata con le Asp, approvata da tutto il Parlamento e inserita nel maxi emendamento del governo alla variazione di bilancio.