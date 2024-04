“Bobcat” rubato vicino ad un capannone a Nesima: ritrovato dalla Polizia

Catania

E' stato rintracciato grazie al segnale proveniente dal localizzatore gps che vi era stato installato

Un mezzo d’opera, un “bobcat” rubato in un’azienda di Catania è stato recuperato dalla Polizia grazie al segnale proveniente dal localizzatore gps che vi era stato installato. Era all’interno di un autoarticolato parcheggiato in un piazzale davanti a un capannone del quartiere di Nesima. Il mezzo d’opera è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’autoarticolato è stato sequestrato per verificare le eventuali responsabilità del proprietario. La Polizia indaga anche nei confronti del titolare del capannone, anch’egli segnalato all’autorità giudiziaria. Per la Questura di Catania il ritrovamento del mezzo d’opera rappresenta un’importante operazione dal punto di vista della prevenzione perché spesso sono rubati per essere utilizzati come ariete per furti agli esercizi commerciali o a bancomat.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA