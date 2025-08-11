Sfoglia il giornale

Medioriente

Bono e gli U2: «Israele come Hamas usa la fame come arma di guerra»

Rotto il silenzio sul conflitto in corso nella Striscia di Gaza

Di Redazione |

«Tutti sono da tempo inorriditi da ciò che sta accadendo a Gaza, ma il blocco degli aiuti umanitari e ora i piani per l’occupazione militare di Gaza City hanno portato il conflitto in un territorio inesplorato. Non siamo esperti di politica regionale, ma vogliamo che il nostro pubblico sappia qual è la nostra posizione». Lo scrivono in un post pubblicato sul loro sito i quattrocomponenti della band U2, Bono, The Edge, Adam e Larry. Al post fa seguito un lungo intervento del leader e cantante Bono, secondo il quale Israele, esattamente come Hamas, sta usando la fame come arma di guerra. Bono parte dal ricordo dell’attacco al festival musicale Nova del 7 ottobre 2023, perpetrato da Hamas per «tendere una trappola diabolica a Israele e scatenare una guerra che avrebbe potuto ridisegnare la mappa di uno Stato ‘Dal fiume al mare’, una scommessa che la leadership di Hamas era disposta a giocare con la vita di due milioni di palestinesi allo scopo di gettare i semi di un’intifada globale… ma solo se i leader israeliani fossero caduti nella trappola», scrive Bono.

«A Yahya Sinwar (leader di Hamas poi ucciso da Israele, NdR) non importava perdere la battaglia o addirittura la guerra, se poteva distruggere Israele sul piano morale. Nei mesi successivi, mentre la vendetta di Israele per l’attacco di Hamas appariva sempre più sproporzionata e disinteressata alle vite altrettanto innocenti dei civili di Gaza – racconta il leader degli U2 – mi sentivo nauseato come tutti, ma cercavo di ricordarmi che Hamas si nascondeva deliberatamente sotto obiettivi civili, scavando tunnel che collegavano scuole, moschee, ospedali». E tuttavia, si chiede Bono, “quand’è che una guerra giusta per difendere il paese si è trasformata in un’ingiusta appropriazione di terre? Speravo che Israele tornasse alla ragione…». «Sappiamo che Hamas sta usando la fame come arma in guerra, ma ora – sottolinea Bono – lo sta facendo anche Israele e provo repulsione per questo fallimento morale. Il governo di Israele non è la nazione di Israele, ma il governo guidato da Netanyahu oggi merita la nostra condanna categorica e inequivocabile. Non c’è giustificazione per la brutalità che lui e il suo governo di estrema destra hanno inflitto al popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

