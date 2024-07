Borsellino, dopo 32 anni troppi buchi neri: «In tanti non affrontano le proprie colpe»

Il caso

Strage di via D’Amelio. L’unico superstite sarà assente alle commemorazioni. La scia che porta agli altri attentati

«Tante persone non hanno il coraggio di affrontare le proprie colpe». Antonio Vullo (nella foto a lato), l’unico della scorta sopravvissuto alle bombe che uccisero il giudice Paolo Borsellino, domani non sarà in Via D’Amelio. L’unico testimone di quell’inferno non vuole più essere tra le passerelle. Ne ha viste troppe in questi 32 anni. Processi, depistaggi, bugie. «Basta». Domani Antonino Vullo resterà a casa. L’unico incontro pubblico a cui ha voluto partecipare è quello con gli Scout in via D’Amelio. Perché i ragazzi sono il futuro. E sono la speranza. Per il resto Vullo vuole rimanere fuori dai riflettori e dai microfoni. La sua frase, poche parole, però diventa un grido (di dolore) dalla grande potenza.A Caltanissetta ci sono tanti (forse troppi) fascicoli aperti sulla strage del 19 luglio del 1992. Si rileggono i verbali dei collaboratori di giustizia, si rivedono le motivazioni delle sentenze dei quattro procedimenti in cerca di nuove prove per accertare la verità – anche se storica – su quanto è accaduto prima a Falcone e poi a Borsellino.

La prima volta senza Vincenzo Agostino

Questo sarà il primo anniversario della strage di via D’Amelio senza Vincenzo Agostino, il padre di Nino, che è morto senza avere la certezza giudiziaria su chi sia stato ad uccidere il figlio poliziotto nel 1989. Se siano stati i sicari di Cosa nostra.Vullo conosce bene quel sentimento di mani vuote. Ha perso pochissime udienze dei primi tre grandi processi per via D’Amelio. Ma nelle aule di giustizia il sopravvissuto ha ottenuto solo una verità a metà.E mentre i pm indagano la delusione risale. Perché, in questa narrazione che non ha ancora un finale, ci sono toghe sporche. Toghe che avrebbero tradito. Ma Paolo Borsellino i traditori li conobbe da vicino. Alcuni furono anche sulle macerie di via D’Amelio. Per nascondere e sviare.Negli ultimi anni i fari della giustizia si sono nuovamente accesi e nei fascicoli della procura di Caltanissetta sono spuntati i nomi dell’ex procuratore Pietro Giammanco e di Arnaldo La Barbera. I due sono deceduti, ma c’è anche l’allora pm Gioacchino Natoli e il generale della Finanza Stefano Screpanti. I due avrebbero “insabbiato” parte dell’indagine su “mafia e appalti”, relativa ai collegamenti delle infiltrazioni criminali in Toscana, esattamente nelle cave di Massa Carrara. Il dossier che per i familiari del giudice Paolo Borsellino sarebbe la chiave per scoprire chi “isolò” il giudice fino ad accompagnarlo a un omicidio “annunciato”. Gli stessi che avrebbero dovuto proteggerlo.

La pista “nera”