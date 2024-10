Boss e “soldati” del clan Cappello alla sbarra: ecco la sentenze del processo “Centauri”

Giudiziaria

In secondo grado tra i condannati c'è anche Massimiliano Cappello, fratello del capomafia Salvatore

Arrivata oggi pomeriggio la sentenza del troncone abbreviato del processo Centauri, che vede alla sbarra i boss e i soldati del clan Cappello che sono stati protagonisti del conflitto a fuoco contro i Cursoti-milanesi che si è consumato l’8 agosto 2020 al viale Grimaldi 18. La Corte d’Appello ha riformato alcune condanne al ribasso, effetto per alcuni imputati dell’esclusione dell’attenuante dei motivi abbietti e futili, del riconoscimento del concorso anomalo. Ma l’impianto probatorio dell’accusa, rappresentata dai pg Alessandro Sorrentino (pm applicato) e Andrea Ursino, ha retto. Queste le sentenze di secondo grado: Concetto Alessio Bertucci quattro anni (in primo grado era stato condannato a 10 anni, Massimiliano Cappello 12 anni (17 anni), Sebastiano Cavallaro nove anni (13 anni e 6 mesi), Renzo Cristaudo nove anni (13 anni e 6 mesi), Gaetano Ferrara sette anni e quattro mesi (15 anni e 4 mesi), Rocco Ferrara 12 anni (16 anni e 8 mesi), Luciano Guzzardi 10 anni (16 anni), Santo Antonino Lorenzo Guzzardi a due anni (15 anni e 4 mesi), Gaetano Nobile nove anni (15 anni e 1 mese), Riccardo Pedicone 10 anni (14 anni e 3 mesi), Rinaldo Puglisi sette anni e quattro mesi (14 anni e 8 mesi) e Luciano Tudisco nove anni (14 anni).