Botte alla compagna con il figlioletto in braccio: la nonna di lei chiama il 112 e lo fa arrestare

Nel Catanese

L'uomo voleva i soldi per comprare la birra. Era già stato ammonito per altri episodi di violenza nei confronti della convivente

La telefonata della nonna che ha chiamato il 112, allertata dalle urla provenienti dalla casa della nipote, ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri di Caltagirone che hanno soccorso una 29enne aggredita dal convivente. L’uomo, 24 anni, dopo avere bevuto due bottiglie di birra, finendo la sua “scorta”, avrebbe picchiato la donna, che aveva in braccio il loro figlio piccolo, minacciandola di morte e impedendole di abbandonare la casa. A scatenare quell’aggressione sarebbe stato il rifiutato di lei di dargli soldi per comprarne altra birra.