Botte alla moglie anche quando era incinta: arrestato a Caltanissetta

Maltrattamenti

Avrebbe picchiato la moglie anche quando era in gravidanza un uomo di 42 anni, di origine pakistane, arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi dai poliziotti della sezione volanti di Caltanissetta.Gli agenti, giunti nell’abitazione della coppia, nel centro storico, a seguito di chiamata alla linea di emergenza, hanno trovato la donna all’interno dell’androne dello stabile in stato di shock e in lacrime. Per futili motivi era stata percossa dal marito e presentava evidenti segni di rossore al collo, verosimilmente dovuti a un tentativo di strangolamento. Condotta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia la vittima ha riferito ai poliziotti di essere molto preoccupata per la sua incolumità personale e di subire da tempo maltrattamenti e minacce di morte da parte del marito, che la terrebbe reclusa in casa. E ha raccontato che, lo scorso ottobre, avrebbe subito percosse anche mentre era incinta. La vittima è stata collocata in una casa protetta, l’uomo arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

