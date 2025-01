Botti illegali, 145 ordigni micidiali scovati a Catania nel vano tecnico di un palazzo

Polizia

Il fiuto di un cane antiesplosivo della Polizia ha consentito il rinvenimento. Sei degli ordigni pesavano oltre 6 chili

La Polizia di Catania, durante un controllo straordinario del territorio a San Giovanni Galermo e Librino per prevenire la commercializzazione di sostanze stupefacenti e artifizi pirotecnici in vista del Capodanno, ha rinvenuto diversi tipi di droga e ordigni micidiali.

Il Questore di Catania ha disposto l’impiego degli uomini della Polizia di Stato per prevenire incidenti connessi all’uso di fuochi d’artificio illegali e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, contrando l’attività in zone ove insistono fiorenti piazze di spaccio. Nei giorni del 30 e del 31 gennaio sono stati impiegati in tali specifici servizi 30 poliziotti appartenenti alla Squadra Volanti, al Nucleo Artificieri, alle Unità Cinofile, alla Squadra Mobile e al Reparto Prevenzione Crimine.

Durante i controlli gli artificieri sono intervenuti in quanto il cane antiesplosivo ha segnalato una porta in ferro di un vano tecnico di un palazzo di via Capo Passero per eventuale presenza di polveri da sparo. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta, all’interno del locale sono stati rinvenuti 145 ordigni micidiali per la tipologia e la polvere da sparo utilizzata; 6 di questi ordigni pesavano oltre 6 kg, capacità offensiva non comune rispetto a tutti gli ordigni rinvenuti ad oggi.I restanti ordigni erano bombe carta, alcune collegate tra loro che avrebbero potuto produrre un effetto a catena devastante.