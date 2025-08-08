Bottiglie di plastica lasciate al sole: sequestro amministrativo per due depositi nel Catanese

Carabinieri

Poste otto sequestro penale circa 150.000 bottiglie d’acqua minerale e segnalati alle competenti autorità giudiziaria e sanitaria i titolari delle attività commerciali

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, nell’ambito della campagna “EstateTranquilla 2025” disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, volta a tutelare la salutedei cittadini durante il periodo estivo, hanno intensificato i controlli lungo la filiera di produzione ecommercializzazione delle acque minerali.

In tali servizi, nell’area dei paesi etnei, sono stati individuati e posto sotto sequestro ammnistrativo due depositi di acque minerali per la detenzione di pedane d‘acqua esposte al sole e alle alte temperature,la mancanza di registrazione sanitaria, nonché per le carenze igienico sanitarie strutturali.Sono state quindi poste sotto sequestro penale circa 150.000 bottiglie d’acqua minerale e segnalati alle competenti autorità giudiziaria e sanitaria i titolari delle attività commerciali.Va precisato che l’esposizione al sole provoca degradazione della plastica, con rilascio di sostanzechimiche nell’acqua potenzialmente dannose per la salute. Inoltre, il calore favorisce la proliferazionedi alghe e batteri nell’acqua, alterandone sapore e qualità.