Bruciato uliveto dell’ex deputato Gennuso: è la decima intimidazione subìta

Nel Siracusano

E’ stato lo stesso imprenditore, ad accorgersi che ieri mattina erano stati distrutti alberi e piante in un terreno di proprietà della sua azienda

“E’ la decima intimidazione che l’imprenditore ed ex deputato all’Ars, Pippo Gennuso subisce negli ultimi otto anni, nell’azienda agricola tra le province di Siracusa e Ragusa. L’ultimo avvertimento in ordine di tempo l’ha subito nella notte tra sabato e domenica, quando i piromani sono entrati in azione, bruciando un uliveto in contrada Belliscala, in territorio di Noto”. E’ quanto si legge in una nota. E’ stato lo stesso imprenditore, ad accorgersi che ieri mattina erano stati distrutti alberi e piante in un terreno di proprietà della sua azienda. Il raid è stato segnalato ai carabinieri e con ironia ha detto al telefono ai militari dell’Arma, ”maresciallo c’è fuoco anche d’inverno”.