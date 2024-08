Buonfornello e Lercara Friddi, dai controlli stradali 361 verbali e ritirate 21 patenti

Sicurezza

I dati si riferiscono a dieci giorni, dal 10 al 20 agosto

Tra il 10 ed 20 agosto sono state impiegate 146 pattuglie di vigilanza stradale, alcune anche con personale in borghese, che in totale hanno controllato 624 veicoli e 1131 persone e irrogato 361 contravvenzioni. Ritirate nel complesso 21 patenti e 46 carte di circolazione, decurtati 676 punti-patente. Sono i risultati dei servizi di vigilanza stradale ad opera delle pattuglie dipendenti della Sezione Polizia Stradale, della Sottosezione di Buonfornello e del Distaccamento di Lercara Friddi, in provincia di Palermo.