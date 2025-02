Bus dell’Amat investe un uomo a Palermo: ricoverato in codice rosso

Incidente

L’episodio si è verificato intorno alle 14, all’altezza di via D’Annunzio

Un uomo di 52 anni è stato investito da un autobus in via Libertà e adesso si trova ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Villa Sofia. L’episodio si è verificato intorno alle 14, all’altezza di via D’Annunzio: a investire l’uomo sarebbe stato un mezzo Amat della linea 101, che viaggiava in direzione della statua di piazza Vittorio Veneto. Le sue condizioni sono subito apparse gravi: sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono recati gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi.

