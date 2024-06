Bustine di marjuana dentro un borsello lasciato in strada ad Acireale: sequestrate

Nel Catanese

Il borsello era nascosto sotto ad una scatola in cartone per la pizza d’asporto

Nove bustine di marjuana all’interno di un borsello lasciato in strada, sotto ad un contenitore per la pizza d’asporto. È quanto è stato trovato dalla Squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale che, nei giorni scorsi, ha effettuato un controllo di strade e piazze per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata, in particolar modo, in via Degli Ulivi dove sono stati ripetuti diversi appostamenti, nel pomeriggio e in serata, vista la concentrazione in una piazzetta della zona di diversi giovani con un atteggiamento sospetto al punto da indurre gli agenti a perquisire alcuni di loro, risultati con precedenti in materia di droga.

I controlli sono stati estesi anche all’intera area dove il personale di Polizia ha trovato un piccolo borsello in stoffa, nascosto sotto ad una scatola in cartone per la pizza d’asporto. All’interno del borsello, sono stati trovati 11 grammi di marjuana suddivisa in nove bustine in cellophane sigillate, pronte per essere smerciate.