Butta un materasso di fronte alla sede del Consolato di Spagna, denunciato un misterbianchese per abbandono di rifiuti

CATANIA

Il console onorario ha chiamato i carabinieri, visto che il rifiuto ingombrante ostruiva uno degli accessi ai garage

I carabinieri della stazione di Catania piazza Dante hanno denunciato un 25enne, residente a Misterbianco, proprio per abbandono di rifiuti. I fatti risalgono al 17 luglio scorso, quando il Console Onorario di Spagna ha rinvenuto un grosso materasso abbandonato all’ingresso di uno dei garage di pertinenza della sede consolare, sita in via Orfanelli. L’ingombrante rifiuto non solo ha impedito l’accesso al box, creando ovviamente disagio, ma ha rappresentato un gesto di totale disprezzo per il decoro urbano.

I carabinieri, dunque, hanno avviato le indagini per risalire all’autore di quel gesto e, attraverso l’attenta visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati in zona, sono riusciti in tempi rapidissimi a ricostruire l’accaduto. Le immagini, infatti, hanno ripreso chiaramente un individuo che, a bordo di un vecchio Piaggio Ape, trasportava il materasso per poi abbandonarlo, con un atto incivile e irresponsabile, dinanzi al cancello del garage consolare.