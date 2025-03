Cadavere di un 57enne trovato a Milazzo alle spalle di un vecchio hotel

Indagini

I carabinieri hanno trovato addosso all’uomo un passaporto ma non hanno svelato l’identità

Il cadavere di un uomo di 57 anni, romano, è stato trovato in via Tonnara, alle spalle dell’ex Hotel Silvanetta a Milazzo (Messina), in un capannone abbandonato. I carabinieri hanno trovato addosso all’uomo un passaporto ma non hanno svelato l’identità. Sul posto è intervenuto anche il procuratore capo Giuseppe Verzera.

Secondo le prime ricostruzioni l’ipotesi è di suicidio: pare fosse morto già da diversi giorni.

