Cadavere di una donna nel greto di un torrente, l’ipotesi è quella del suicidio

Il giallo

L'ispezione cadaverica sembra escludere l'omicidio. Approfondimenti in corso

Non sarebbero emersi elementi che possano far ipotizzare un omicidio nell’ispezione cadaverica della donna di origini macedoni trovata oggi nel greto del torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto. Lo dicono gli inquirenti della procura di Barcellona PdG. La donna di 75 anni, si sarebbe suicidata o sarebbe morta per cause accidentali o per un malore. Il cadavere era già in decomposizione.

