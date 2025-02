Cadavere mummificato a Comiso, il figlio dell’anziana nascondeva la verità: «La mamma è in una Rsa»

Nel Ragusano

L’uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata. La donna sarebbe morta per cause naturali

Non sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Maria Melilli, la donna di 96 anni il cui cadavere è stato trovato ieri mummificato nel letto dell’abitazione in via Righi a Comiso, dove viveva insieme al figlio, infermiere di 58 anni. La donna, stando alle dichiarazioni dell’uomo, sarebbe morta nel marzo 2023 per cause naturali e il figlio non avrebbe mai dichiarato la morte, raccontando a tutti che la madre si trovava in una Rsa o in un reparto ospedaliero.L’uomo è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata. Potrebbe essere lui stesso ad occuparsi del funerale e della sepoltura della donna, in quanto figlio unico.La donna percepiva una pensione che arrivava in un conto bancario. Gli investigatori stanno cercando di capire se il figlio, che ieri è stato interrogato, abbia usufruito di quei soldi.

