Cade da un ponteggio a Scordia: muratore muore a 64 anni

Nel Catanese

L'uomo stava lavorando in un’abitazione privata in contrada Petraro, a pochi chilometri dalla zona industriale

Una tragedia ha funestato il Venerdi Santo di Scordia, comune della provincia di Catania. Un muratore di 64 anni, Nunzio Mazzone, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 10 di stamani presso un’abitazione privata in contrada Petraro, a pochi chilometri dalla zona industriale. Per cause che sono al vaglio della magistratura, l’uomo sarebbe precipitato dal secondo piano dell’abitazione mentre stava eseguendo dei lavori. Un volo di circa sei metri che non ha lasciato scampo al povero Mazzone per cui si sono rivelati inutili i soccorsi del 118 giunto sul posto anche con l’ausilio di un elicottero.

Sul posto il medico legale, la dottoressa Francesca Berlich che ha eseguito una prima ispezione cadaverica e gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Catania che hanno effettuato i rilievi per accertare se fossero state o meno rispettate tutte le norme di sicurezza. L’area della tragedia dell’incidente è stata posta sotto sequestro mentre la salma è stata trasportata nell’obitorio del cimitero di Scordia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.