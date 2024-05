Cade da una pala eolica e muore dopo un volo di 30 metri: tragedia a Salemi

L'incidente

Incidente sul lavoro. La Procura ha aperto un'inchiesta

Un operaio che stava lavorando in una pala eolica nel territorio di Salemi è precipitato da 30 metri ed è morto. L’uomo è caduto all’interno della struttura. I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo. Sul posto è presente personale del 118. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto. La Procura ha aperto una inchiesta.

L’incidente si è verificato in contrada Ulmi, una strada provinciale nei pressi del paese che collega Salemi a Trapani. Si tratta di un cantiere di nuova installazione di pale eoliche.

Chi è la vittima

L’operaio morto in contrada San Nicola caduto mentre era lavoro su una pala eolica alta 112 metri si chiama Giovanni Carpinelli di 33 anni, originario di Benevento. L’intervento di recupero del corpo da parte dei Vigili del fuoco si presenta difficoltoso perché il corpo dopo la caduta si fermato a un’altezza di circa 48 metri.