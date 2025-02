Cade dallo scooter…che era stato rubato: giovane straniero denunciato nel Catanese

Territorio

La scoperta dei carabinieri intervenuti sul posto dell'incidente autonomo

L’equipaggio della Radiomobile dei carabinieri di Gravina di Catania, su imput della Centrale Operativa, è intervenuto l’altra sera, verso le 21:00, a San Giovanni la Punta, dove alcuni cittadini hanno chiamato il 112, segnalando la caduta autonoma di un motociclista.

La pattuglia ha raggiunto velocemente la via Fisichelli, trovando in terra il conducente dello scooter, un 28enne di origini straniere, residente a Catania, per il quale è stato subito chiesto l’intervento dei medici del 118. Assicurato il giovane alle cure del 118, i Carabinieri hanno, quindi, effettuato i rilievi dell’incidente, per capirne la dinamica ed escludere la responsabilità di terzi nel sinistro. Gli accertamenti hanno, ovviamente, interessato anche il motorino del ragazzo che, però, dalla Banca Dati delle Forze dell’Ordine, risultava da ricercare in quanto rubato lo scorso settembre a Catania.