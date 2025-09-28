Cade in strada durante nubifragio a Palermo e viene travolto da un pirata della strada: ricoverato in gravi condizioni

Indagini

Una vicenda tutta da chiarire perché l'uomo è lo stesso che ad agosto era rimasto ferito in via Della Cera sempre a Borgo Vecchio. E' accaduto venerdì scorso

Durante il nubifragio lo scorso venerdì un uomo di 64 anni è caduto per strada a Borgo Vecchio a Palermo ed è stato travolto da un mezzo mentre si trovava disteso per strada. Non si sa se una macchina o una moto sta di fatto che l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e si trova ricoverato in ospedale al Trauma Center di Villa Sofia in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di individuare il mezzo che lo ha travolto perché è fuggito.