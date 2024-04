Cagnolina investita e uccisa di proposito ad Alcamo: caccia al guidatore ripreso in un video

VIOLENZA SUGLI ANIMALI

Lo sconosciuto è stato denunciato dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Una cagnolina di razza meticcia, di nome Nina, che viveva in un cantiere ad Alcamo (Trapani) è stata deliberatamente investita, trascinata sull’asfalto e uccisa, dal guidatore di un’auto. La lega nazionale difesa del cane ha raccontato la storia sul suo sito web mentre sui social gira il video che riprende la scena dell’uccisione del cane. Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection dice: «Abbiamo sporto denuncia e ci costituiremo parte civile nel processo, perché venga fatta giustizia per Nina. Chiedo al sindaco di Alcamo di fare lo stesso, per dare un segnale di tolleranza zero verso la violenza».

I carabinieri stanno visionando le immagini fornite del telecamere di alcuni cantieri della zona per cercare di risalire al guidatore dell’auto.

La senatrice Dolores Bevilacqua, del Movimento 5 Stelle, dice: «Condanno fermamente questo vile atto di crudeltà nei confronti di Nina e spero che le forze dell’ordine rintraccino quanto prima l’autore. È inaccettabile che casi come questo accadano ancora oggi. È urgente che la tutela degli animali divenga cultura generale, con informazioni precise e puntuali ai cittadini, prassi operative snelle ed efficienti e misure più efficaci per proteggere gli animali e punire coloro che commettono atti così vergognosi».

Sit-in