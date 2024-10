Calciatore del Padova, ex del Messina, coinvolto in caso di violenza sessuale

Giudiziaria

Carmine Cretella due anni fa era stato rinviato a giudizio per una presunta violenza sessuale su una minore di 14 anni avvenuta nel 2020 proprio mentre giocava in Sicilia

C’è un secondo calciatore del Padova coinvolto in un caso di violenza sessuale. Si tratta del centrocampista Carmine Cretella, che due anni fa era stato rinviato a giudizio per una presunta violenza sessuale su una minore di 14 anni avvenuta nel 2020 quando, diciottenne, giocava nel Messina. Cretella, che è accusato con un suo compagno di squadra dell’epoca, attualmente gioca nella squadra del Padova insieme all’attaccante Michael Liguori.