Calciatore dell’Udinese denunciato per violenza sessuale ad una ragazza che aveva conosciuto in un locale

il caso

La vicenda al vaglio degli investigatori

Un calciatore dell’Udinese, Oumar Solet, di 25 anni, è stato denunciato da una ragazza per violenza sessuale. L’episodio si sarebbe consumato domenica sera, nell’appartamento dove l’atleta vive. Assieme a lui c’erano altri due amici che in serata, dopo l’identificazione – avvenuta anche grazie alla collaborazione del calciatore – sono stati, a loro volta, denunciati in stato di libertà per la medesima ipotesi di reato.La ricostruzione fatta dalla vittima è piuttosto circostanziata. Il gruppetto ha trascorso la serata in un locale che si trova alla prima periferia del capoluogo friulano. Al termine, la ragazza ha accettato l’invito del calciatore e degli amici a seguirli nell’abitazione dell’atleta. «Io ero ubriaca – ha premesso la giovane nella denuncia che ha sottoscritto davanti ai carabinieri – ma ho comunque manifestato il mio dissenso rispetto a ciò che stava accadendo».

Una volta uscita dall’abitazione, la donna si è immediatamente recata al Pronto soccorso dell’ospedale di Udine, dov’è stata visitata. E, ovviamente, i sanitari hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Il legale di fiducia di Solet, Maurizio Conti, non ha inteso rilasciare dichiarazioni, a tutela di tutte le persone coinvolte nella vicenda. Secondo una testimonianza raccolta in esclusiva dal Gazzettino, si sarebbe, tuttavia, trattato di un rapporto consenziente: «Nella casa del calciatore c’erano tante persone – ha rilevato – La donna che l’ha denunciato era già uscita con lui in passato. Si sono baciati e si sono appartati in camera con un’altra coppia, senza che ci fosse alcuna costrizione».