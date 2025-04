Calcio, a Torre del Grifo va deserta anche la settima asta

Nel Catanese

In tarda mattinata è stato reso noto come la settima asta indetta dal Tribunale di Catania per assegnare il centro sportivo di Torre del Grifo sia andata deserta. La cifra stabilita come base d’asta era pari a 7.200.000 euro. Nessuno ha presentato offerte ufficiali e dunque ogni discorso riaprire il Village è stato ancora rinviato.

