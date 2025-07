Catania Fc, incidente al pulmino dei tifosi che raggiungevano la squadra: uno degli ultrà resta in prognosi riservata

CURVA SUD

Nove feriti in tutto. La società, d'accordo con la questura, sta valutando se procedere all'allenamento

Un pulmino di tifosi della Curva Sud partito da Catania per raggiungere il ritiro della squadra, a Norcia, in Umbria, ha avuto un incidente all’altezza di Salerno. L’ultrà ricoverato in prognosi riservata è stato trasferito dall’ospedale campano di Polla al Cardarelli di Napoli, in elisoccorso. L’altro ultrà, invece, è stato trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania dove è uscito dal coma e le sue condizioni sono in miglioramento.

Il bilancio, a parte i due tifosi più gravi di cui uno solo rimasto in coma, è di altri sette feriti in maniera più o meno pesante. La società Catania Fc – in accordo con la questura di Perugia – in queste ore valuterà se disputare o meno l’amichevole con una formazione locale domani alle 18 e se partecipare alla presentazione in piazza in programma domani sera alle 21,30.

La squadra in mattinata ha completato l’allenamento e nel pomeriggio effettuerà una seduta di lavoro come previsto dal programma tecnico.