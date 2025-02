Calcio e violenza, 18 anni fa moriva a Catania l’ispettore Raciti: «La sua memoria va difesa, conservata e tramandata»

L'ANNIVERSARIO

Oggi allo stadio Massimola deposizione di una corona di alloro, il messaggio del sottosegretario all'Interno

Oggi il ricordo dell’ispettore di polizia Filippo Raciti nel diciottesimo anniversario dalla scomparsa, avvenuta a soli 40 anni nel corso degli scontri fuori dallo stadio durante l’incontro di calcio Catania-Palermo. Alle 10,30, nella parrocchia “Santi Cosma e Damiano”, in piazza Machiavelli, si è tenuta una messa in suffragio presieduta dal cappellano della polizia di Stato con la partecipazione delle autorità. Alle 12, allo stadio “Angelo Massimino”, il questore Giuseppe Bellassai deporrà una corona d’alloro in sua memoria, alla presenza delle autorità cittadine e dei familiari.