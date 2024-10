Calcio Eccellenza, cori razzisti al giocatore Jario Alegria della Jonica: gara sospesa con l’Avola

La brutta storia

È stato identificato dai carabinieri uno degli autori

Bufera al Comunale di “Bucalo”. Insulti razzisti contro Jario Alegria, attaccante giallorosso è gara sospesa definitivamente. È successo all’85’ con l’Avola in vantaggio con merito per 3-0 quando gli ultras ospiti si sono rivolti contro il numero 11 della Jonica urlando gli ormai famigerati “Buuu”. Gli episodi di razzismo erano iniziati dopo il rientro dagli spogliatoi, alla fine hanno indignato il giocatore giallorosso che non ha retto più agli insulti, adagiandosi sul rettangolo di gioco, sotto il settore ospite, richiamando l’attenzione del direttore di gara Canicattì.

Tutti si sono stretti attorno ad Alegria, visibilmente scosso e seppur inviato da qualcuno a riprendere a giocare, il ragazzo ha preso la via degli spogliatoi seguito da tutti i compagni di squadra. Sono stati attimi concitati. Un gesto forte che farà tanto discutere. I compagni hanno rincuorato il loro attaccante negli spogliatoi. Tutta la società giallorossa si è schierata con il suo giocatore.