Caldo in Sicilia, resiste il record di 48,8 gradi del 2021 a Floridia: ieri punte di 45,7. Ecco dove si sono registrate le temperature più alte

METEO

I dati di rilevamento delle stazioni del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano

Quella che sta investendo la Sicilia è stata annunciata come la «più forte fiammata africana degli ultimi decenni». L’Isola è prigioniera dell’Anticiclone Africano e c’è chi ha previsto persino il superamento del record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8°C. registrato l’11 agosto del 2021 a Floridia.

I previsori avevano detto che la zona in cui si sarebbe sviluppato maggior calore sarebbe stata quella tra Catania e Siracusa e sembrano proprio averci azzeccato visto che nelle aree interne tre le due province sono state ampiamente superati i 40 gradi e il termometro ha toccato i 45 gradi. Ma il record europeo del 2021 al momento sembra non essere stato superato sebbene il leggero vento secco che sta accompagno le alte temperature faccia percepire situazioni infernali.

Battere il record di 48,8°C significherebbe fiorare i 50°C, una cosa mai accaduta in Italia e in tutta Europa. Ma visto che questa ondata di caldo dovrebbe persistere sino a venerdì, c’è ancora il tempo per arrivare oltre i 49 gradi: domani è prevista un’altra giornata di fuoco. E chissà che…