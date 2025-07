La Sicilia continua a boccheggiare: Palermo ancora “rossa” e a Catania previsti 43°

Caldo

Sono tre le città "sorvegliate speciali" per il rischio ondate di calore e incendi

Il caldo non molla. La Sicilia continua a “friggere” con temperature che restano ancora alte. Oggi il picco verso le 12, con il massimo del calore, secondo i dati del Servizio informatico agrometereologico siciliano (Sias), registrato nel comune catanese di Caltagirone dove residenti e turisti hanno boccheggiato con 41,8 gradi. Temperature alte anche nell’entroterra del Palermitano, con 41,1 gradi a Giuliano e 41 gradi a Contessa Entellina, temperatura quest’ultima raggiunta anche a Caltanissetta. Caldo anche nel centro dell’Isola con i 40,7 gradi di Aidone e i 40,6 gradi di Enna e Riesi.

Per chi attende un po’ di frescura c’è da aspettare: per le prossime 48 ore il bollettino diramato dal dipartimento della Protezione civile regionale prevede l’allerta rossa a Palermo sia per incendi che per ondate di calore. Massimo rischio per i roghi segnalato anche per altre tre province, Catania, Enna e Caltanissetta, mentre sarà di preallerta nelle altre cinque.Per le ondate di calore sotto osservazione ci sono Palermo, Messina e Catania, con il capoluogo etneo che, secondo le previsioni, avrà la temperatura percepita prevista più alta in assoluto: 38 gradi domani e 43 venerdì. Temperature alte, ma con valori più bassi anche a Messina, 38 gradi domani e 40 venerdì, e a Palermo, 37 gradi domani e 39 venerdì.