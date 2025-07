Caldo, lunghi blackout in centro a Catania: operai e-Distribuzione al lavoro per ripristinare l’energia elettrica

L'EMERGENZA

Segnalate interruzioni in diversi quartieri: manca anche l'acqua

Da ore il centro storico di Catania è senza energia elettrica con i comprensibili disagi per abitanti, negozi, strutture ricettive e quant’altro. All’origine dell’interruzione dell’alimentazione ci sarebbe la rovente ondata di caldo che sta investendo tutto il Paese, Sicilia compresa. Le alte temperature avrebbero addirittura provocato la fusione di cavi elettrici, già sovraccaricati per l’alta richiesta di energia elettrica che arriva dagli impianti di climatizzazione accesi un po’ dappertutto.

Interi edifici del centro storico sono senza energia elettrica per i guasti alla rete che hanno provocato blackout: tanti anziani e disabili sono bloccati nelle proprie abitazioni. Diversi i quartieri catanesi in difficoltà, anche perché quando manca la luce spesso le abitazioni sono anche senz’acqua. E i problemi si moltiplicano

La mappa

Sul portale di e-Distribuzione – la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione – che ospita la mappa delle disalimentazioni si vedono decine di guasti in centro a Catania ma anche alcuni quartieri periferici segnalo disservizi. Da quanto è stato possibile apprendere, il guasto principale è avvenuto nella zona di Villa Bellini.

Gli operai della ditta che gestisce la rete elettrica sono al lavoro in diverse cabine per ripristinare le forniture, ma si sta lavorando anche da remoto per deviare i flussi di energia e fare in modo che l’alimentazione torni nelle migliaia di utenze che sono state coinvolte dai blackout

Le alte temperature e la forte crescita dei consumi di energia elettrica stanno provocando come detto l’impossibilità di smaltire il calore da parte dei cavi sotterranei e questo causa guasti in più punti della rete.